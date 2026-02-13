Латвийский скелетонист на Олимпиаде в Италии остался вне первой десятки
Латвийский спортсмен Эмилс Индриксонс в пятницу занял 18-е место в скелетоне на Олимпийских играх, а чемпионом стал Мэтт Уэстон, воспитанник работающего в сборной Великобритании Мартина Дукурса.
Британский скелетонист был лучшим во всех четырех заездах, опередив двух немцев — Акселя Юнга и Кристофера Гротера, которые уступили соответственно 0,88 и 1,07 секунды. Уэстон стал первым британским скелетонистом, завоевавшим олимпийское золото в мужских соревнованиях.
Дебютант Олимпийских игр Индриксонс провел четыре стабильных заезда — в первых двух занял 17-е место, в третьем показал 16-й результат, а в четвертом финишировал 18-м. Победителю он уступил 5,17 секунды, а от 17-й позиции его отделили 0,14 секунды.
В свою очередь латвийская скелетонистка Марта Анджане после первого дня занимает 18-е место.
Олимпийская чемпионка будет определена по итогам четырех заездов, два последних из которых состоятся в субботу.
Лидером после первого дня является австрийка Янине Флок, которая опережает немку Сюзанну Крехер на четыре сотых секунды. Третьей идет еще одна представительница Германии — Жаклин Пфайфер, уступающая лидеру 0,13 секунды.
Анджане финишировала в заездах на 19-м и 18-м местах и в данный момент проигрывает Флок 2,04 секунды.