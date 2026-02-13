Латвийский скелетонист на Олимпиаде в Италии остался вне первой десятки

Дебютант Олимпийских игр Индриксонс провел четыре стабильных заезда — в первых двух занял 17-е место, в третьем показал 16-й результат, а в четвертом финишировал 18-м. Победителю он уступил 5,17 секунды, а от 17-й позиции его отделили 0,14 секунды.