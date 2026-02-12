Робертс Крузбергс добыл самое высокое для Латвии место на олимпиадах в шорт-треке
Латвийский спортсмен Робертс Крузбергс в четверг в Милане занял пятое место на Олимпийских играх в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров.
Пятое место стало для Латвии самым высоким результатом в истории олимпийских игр в соревнованиях по шорт-треку.
В финале А за медали боролись пять спортсменов. В начале забега Крузбергс шел четвертым, затем поднялся на третью позицию, однако за пару кругов до финиша не удержался в призовой зоне.
Золотую медаль в напряженном финише вырвал нидерландец Йенс ван’т Ваут, финишировав за одну минуту и 24,537 секунды. Всего 0,028 секунды ему уступил китаец Сунь Лун, а на 0,074 секунды медленнее оказался представитель Южной Кореи Йонгун Рим.
Канадец Уильям Данджину, который большую часть финала контролировал ход гонки, финишировал четвертым, уступив призовой тройке шесть сотых секунды и всего на одну сотую опередив Крузбергса.
Крузбергс на этих Олимпийских играх также выступит на дистанциях 500 и 1500 метров.