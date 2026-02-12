В командной эстафете на Олимпиаде латвийские саночники заняли четвертое место
Сборная Латвии по санному спорту, в состав которой входили Элина Иева Бота, Мартиньш Ботс/Робертс Плуме, Кристерс Апарйодс и Марта Робежниеце/Кития Богданова, в четверг заняла четвертое место в командной эстафете на Олимпийских играх.
Золото завоевала Германия, серебро — Австрия, бронзу — Италия.
До призовой тройки Латвия уступила 0,228 секунды, при этом сборную США, занявшую пятое место, опередила всего на 0,027 секунды.
В командной эстафете стартовали девять стран.
После своего заезда Бота была лидером, однако Ботс/Плуме допустили ошибку в своем заезде, и латвийская команда на тот момент отставала от лидировавшей сборной США. Апарйодс сократил отставание от американцев, а Робежниеце/Богданова в конце своего заезда обеспечили результат, который по итогам эстафеты принес Латвии четвертое место.
За четвертое место в командных соревнованиях Олимпийских игр предусмотрена премия в размере 92 202 евро на всех участников команды.
Апарйодс и Ботс/Плуме вместе с Элизой Тирумой на Олимпийских играх в Пекине завоевали бронзовые медали. Дебютировав в программе Олимпийских игр в соревнованиях женских двоек, эти спортсменки впервые выступили и в командной эстафете.
Во вторник первую и пока единственную медаль для латвийской делегации — серебряную — завоевала Элина Иева Бота.