В командной эстафете на Олимпиаде латвийские саночники заняли четвертое место

После своего заезда Бота была лидером, однако Ботс/Плуме допустили ошибку в своем заезде, и латвийская команда на тот момент отставала от лидировавшей сборной США. Апарйодс сократил отставание от американцев, а Робежниеце/Богданова в конце своего заезда обеспечили результат, который по итогам эстафеты принес Латвии четвертое место.