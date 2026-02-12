Патриция Эйдука заняла 15-е место на Олимпийских играх в лыжной гонке на десять километров

В лыжных гонках четыре года назад на Олимпийских играх в дистанции на десять километров Эйдука заняла 23-е место, однако тогда соревнования проходили классическим стилем. В свободном стиле на десяти километрах Эйдука на этапах Кубка мира четыре раза финишировала в первой десятке, два года назад здесь же, в Валь-ди-Фьемме, заняв пятое место.