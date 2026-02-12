Патриция Эйдука заняла 15-е место на Олимпийских играх в лыжной гонке на десять километров
Латвийская лыжница Патриция Эйдука в четверг на Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо заняла 15-е место в гонке на десять километров свободным стилем с раздельным стартом.
Олимпийской чемпионкой стала шведка Фрида Карлсон, которая преодолела дистанцию за 22 минуты и 49,2 секунды и завоевала свою вторую золотую медаль на этих Олимпийских играх.
Серебряную медаль с результатом 23 минуты и 35,8 секунды выиграла еще одна шведка Эба Андерсон, а бронзовую награду получила Джессика Диггинс из США, которая была медленнее еще на 3,1 секунды.
Эйдука финишировала через 24 минуты и 33,3 секунды, уступив победительнице одну минуту и 44,1 секунды.
Карлсон также победила в скиатлоне на 20 километров, в котором Эйдука заняла 23-ю позицию.
В лыжных гонках четыре года назад на Олимпийских играх в дистанции на десять километров Эйдука заняла 23-е место, однако тогда соревнования проходили классическим стилем. В свободном стиле на десяти километрах Эйдука на этапах Кубка мира четыре раза финишировала в первой десятке, два года назад здесь же, в Валь-ди-Фьемме, заняв пятое место.