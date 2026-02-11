Эдуардс Шевицс-Микелшевицс и Лукас Крастс показали девятый результат.
Сегодня 21:22
Экипажи латвийских саночников заняли в Кортина д'Ампеццо пятое и девятое места
Латвийские экипажи в санном спорте Мартиньш Ботс/Робертс Плуме и Эдуардс Шевицс-Микелшевицс/Лукас Крастс в среду на Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо заняли соответственно пятое и девятое места.
Золотую медаль в конкуренции 17 экипажей завоевали хозяева трассы — итальянцы Эмануэле Ридер и Симон Кайнцвальднер.
Ранее в женских соревнованиях Марта Робежниеце и Кития Богданова заняли четвертое место.
Во вторник первую медаль для латвийской делегации — серебряную — принесла саночница Элина Иева Бота.
Соревнования по санному спорту завершатся в четверг командной эстафетой.