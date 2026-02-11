Латвийские саночницы были в шаге от олимпийских медалей, заняв в итоге четвертое место
Латвийский женский экипаж в санном спорте Марта Робежниеце/Кития Богданова в среду в Кортина-д’Ампеццо занял четвертое место на первых в истории олимпийских игр соревнованиях женских двоек.
Латвийские спортсменки по сумме двух заездов уступили призовой тройке 0,253 секунды.
Первое место заняли итальянки Андреа Феттер/Марион Оберхофер, опередив на 0,12 секунды немцев Даяну Айтбергер/Магдалену Мачину. Третье место заняли австрийки Селина Эгле/Лара Кипп, уступившие чемпионкам 0,259 секунды, а Робежниеце/Богданова были на 0,512 секунды медленнее победительниц.
Соревнования женских двухместных экипажей в санном спорте впервые были включены в программу Олимпийских игр, поэтому Робежниеце и Богданова в Кортина-д’Ампеццо дебютировали на играх. В соревнованиях стартовали 11 экипажей.
Далее второй заезд проведут мужские экипажи, в том числе Мартиньш Ботс/Робертс Плуме и Эдуардс Шевицс-Микелшевицс/Лукас Крастс, которые после первого заезда занимают соответственно шестое и девятое места.
Во вторник первую медаль для латвийской делегации — серебряную — завоевала саночница Элина Иева Бота.