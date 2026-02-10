Латвийские шорт-трекисты пробились в четвертьфинал Олимпиады
Латвийские шорт-трекисты Робертс Крузбергс и Рейнис Берзиньш в предварительных забегах на дистанции 1000 метров квалифицировались в четвертьфинал соревнований Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
В предварительных забегах 32 спортсмена были разделены на восемь заездов. В четвертьфинал выходили два лучших из каждого заезда, а также еще четыре спортсмена, занявшие третьи места. Четвертьфиналы, как и полуфиналы и финалы, пройдут в четверг вечером.
Берзиньш стартовал в седьмом заезде и финишировал вторым, уступив нидерландцу Йенсу ван’т Вауту, тем самым обеспечив себе выход в четвертьфинал. Представитель Нидерландов показал результат одна минута 25,23 секунды, тогда как Берзиньш финишировал через одну минуту 25,76 секунды.
Крузбергс, в свою очередь, стартовал в последнем, восьмом заезде. Победу в этом заезде с результатом одна минута 25,13 секунды одержал польский шорт-трекист Михал Невиньский. Крузбергс финишировал третьим с результатом одна минута 25,341 секунды и по решению судей был допущен в четвертьфинал.
Для обоих латвийских спортсменов это вторые олимпийские игры. Четыре года назад в Пекине лучший результат показал Крузбергс, заняв девятое место на дистанции 500 метров.