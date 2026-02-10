Латвийские шорт-трекисты пробились в четвертьфинал Олимпиады

В предварительных забегах 32 спортсмена были разделены на восемь заездов. В четвертьфинал выходили два лучших из каждого заезда, а также еще четыре спортсмена, занявшие третьи места. Четвертьфиналы, как и полуфиналы и финалы, пройдут в четверг вечером.