Саночник Апарйодс не смог привезти Латвии первую олимпийскую медаль
фото: CHINE NOUVELLE/ SIPA
Апарйодс совсем немного не дотянул до медали.
В мире

Саночник Апарйодс не смог привезти Латвии первую олимпийскую медаль

Отдел спорта

Otkrito.lv

После первых двух заездов Кристерс Апарйодс был на четвертом месте, но до бронзы немного не дотянул.

Латвийский спортсмен Кристерс Апарйодс в воскресенье на олимпийских соревнованиях по санному спорту в Кортине-д'Ампеццо занял четвертое место, а Гинтс Берзиньш финишировал на десятой позиции.

Чемпионом стал немец Макс Лангенханс, медали также завоевали австриец Йонас Миллер и итальянец Доминик Фишналлер.

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Апарйодс был пятым, а Берзиньш — седьмым.

На 25-х зимних олимпийских играх Латвия представлена самой большой делегацией за все время — 68 спортсменами. Латвийские спортсмены выступят в девяти видах спорта.

Олимпийские игры в Милане и Кортине пройдут до 22 февраля.

Темы

Олимпийские игрыЛатвияОлимпийские игры-2026 в Италии

Другие сейчас читают