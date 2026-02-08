Апарйодс совсем немного не дотянул до медали.
В мире
Сегодня 20:23
Саночник Апарйодс не смог привезти Латвии первую олимпийскую медаль
После первых двух заездов Кристерс Апарйодс был на четвертом месте, но до бронзы немного не дотянул.
Латвийский спортсмен Кристерс Апарйодс в воскресенье на олимпийских соревнованиях по санному спорту в Кортине-д'Ампеццо занял четвертое место, а Гинтс Берзиньш финишировал на десятой позиции.
Чемпионом стал немец Макс Лангенханс, медали также завоевали австриец Йонас Миллер и итальянец Доминик Фишналлер.
Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Апарйодс был пятым, а Берзиньш — седьмым.
На 25-х зимних олимпийских играх Латвия представлена самой большой делегацией за все время — 68 спортсменами. Латвийские спортсмены выступят в девяти видах спорта.
Олимпийские игры в Милане и Кортине пройдут до 22 февраля.