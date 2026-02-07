Опманис на своих первых Олимпийских играх прошел трассу за одну минуту и 59,24 секунды.
Латвийский горнолыжник занял 32-е место в скоростном спуске на Олимпийских играх
Латвийский горнолыжник Элвис Опманис в субботу в своем дебюте на Олимпийских играх на трассе в Бормио занял 32-е место в дисциплине скоростной спуск.
Первую золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо завоевал чемпион мира Франьо фон Альмен из Швейцарии, который преодолел трассу за одну минуту и 51,61 секунды.
Серебряную награду получил хозяин соревнований Джованни Франкони, уступивший победителю 0,20 секунды, а бронзу завоевал еще один итальянец Доминик Парис, отставший от олимпийского чемпиона на 0,50 секунды.
Опманис на своих первых Олимпийских играх прошел трассу за одну минуту и 59,24 секунды, заняв 32-е место среди 34 финишировавших спортсменов. Всего в соревнованиях стартовали 36 спортсменов.