На Олимпиаде в Италии Патриция Эйдука заняла 23-е место в скиатлоне на 20 километров
Латвийская лыжница Патриция Эйдука в субботу на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо заняла 23-е место в скиатлоне на 20 километров.
Олимпийской чемпионкой стала шведка Фрида Карлссон, которая преодолела дистанцию за 53 минуты и 45,2 секунды. Серебряную медаль завоевала еще одна шведка Эбба Андерссон, уступившая победительнице 51 секунду, а бронзу получила Хайди Венг из Норвегии, отставшая от олимпийской чемпионки на одну минуту и 26,7 секунды.
Эйдука прошла дистанцию за 58 минут и 2,4 секунды, заняв 23-е место в конкуренции 70 лыжниц.
После финиша Эйдука в разговоре с Латвийским телевидением (ЛТВ) отметила, что у нее не получилась первая половина дистанции — 10 километров классическим стилем.
«В классической части я полностью выключилась, а затем в коньковом ходе пыталась хоть что-то сделать», — сказала латвийская лыжница. - Если не можешь, значит не можешь, просто нужно делать все возможное, чтобы выжить».
Еще год назад я не была способна финишировать в этой дисциплине, и ясно, что нужно время, чтобы на 100% вернуться», — отметила Эйдука.