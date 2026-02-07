Молодежь за войну не отвечает? Латвийские керлингисты осудили возвращение на лед стран-агрессоров

Латвийская ассоциация керлинга также указывает, что аргумент о том, что молодые спортсмены не несут ответственности за действия правительств своих стран, не может служить оправданием подобного решения. Ассоциация напоминает, что международные соревнования с национальной принадлежностью и символикой объективно формируют имидж государства. По мнению Латвийской ассоциации керлинга, допуская участие представителей стран-агрессоров в соревнованиях, создается вводящее в заблуждение впечатление нормализации ситуации, в то время как война, гибель людей и нарушения международного права продолжаются.