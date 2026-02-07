Молодежь за войну не отвечает? Латвийские керлингисты осудили возвращение на лед стран-агрессоров
Латвийская ассоциация керлинга не поддерживает решение Всемирной федерации керлинга World Curling разрешить молодежным командам по керлингу из России и Беларуси вернуться к участию в международных соревнованиях, сообщает Латвийская ассоциация керлинга.
В декабре Международный олимпийский комитет опубликовал рекомендации разрешить возвращение на соревнования молодежных команд и представителей индивидуальных видов спорта из государств-агрессоров — России и Беларуси — с использованием национальной символики. В конце января Всемирная федерация керлинга поддержала это решение.
По мнению Латвийской ассоциации керлинга, такое решение является преждевременным и не соответствует базовым ценностям международного спорта. Ассоциация подчеркивает, что ситуация на Украине с 2022 года существенно не изменилась и Россия продолжает военную агрессию. В заявлении ассоциации отмечается, что в таких условиях любое возвращение спортсменов из государств-агрессоров в международный соревновательный процесс, в том числе на юниорском уровне, является недопустимым.
Латвийская ассоциация керлинга также указывает, что аргумент о том, что молодые спортсмены не несут ответственности за действия правительств своих стран, не может служить оправданием подобного решения. Ассоциация напоминает, что международные соревнования с национальной принадлежностью и символикой объективно формируют имидж государства. По мнению Латвийской ассоциации керлинга, допуская участие представителей стран-агрессоров в соревнованиях, создается вводящее в заблуждение впечатление нормализации ситуации, в то время как война, гибель людей и нарушения международного права продолжаются.
Дисквалификация сохраняется на уровне соревнований среди взрослых, однако Всемирная федерация керлинга планирует повторно рассмотреть этот вопрос весной.