"Теперь это мой второй дом": Алена Остапенко призналась, что купила квартиру в Дубае
После победы в первом круге турнира, проходящего в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, латвийская теннисистка Алена Остапенко призналась, что один из городов этой страны теперь считает своим вторым домом.
«Атмосфера на корте была отличной. В целом я чувствую себя здесь как дома, потому что недавно приобрела квартиру в Дубае. Это прекрасная страна», — сказала латвийская теннисистка после победы в первом круге турнира WTA Abu Dhabi Open над Оксаной Селехметьевой (5–7, 7–6, 6–2).
«Скорее всего, в будущем я буду проводить большую часть свободного времени в Дубае, за исключением лета. Теперь это мой второй дом», — добавила Остапенко.
По данным из открытых источников, за карьеру она заработала более 18 миллионов долларов США призовых, что составляет около 15,2 миллиона евро. Самым крупным успехом Остапенко в одиночном разряде остается победа на French Open в 2017 году, а в парном разряде — титул US Open 2024 года.
Jelena Ostapenko: "Dubai is almost my second home now" (video: WTA) pic.twitter.com/2T75VrpZNm— solid_video (@solidvideo4358) February 2, 2026
Турнир серии WTA 500 в Абу-Даби проводится с 2021 года. В одиночном разряде дважды чемпионкой становилась швейцарка Белинда Бенчич, которая выиграла турнир и в прошлом году. В то же время Остапенко вместе с Эллен Перес в прошлом сезоне триумфировала в парном разряде.
Уже завтра, 4 февраля, Остапенко проведет матч второго круга в одиночном турнире. За выход в следующий раунд ей предстоит сыграть с 101-й ракеткой мира, чешкой Сарой Бейлек. В случае победы в четвертьфинале возможен поединок с действующей чемпионкой турнира Белиндой Бенчич, которой во втором круге предстоит встреча с британкой Сонай Картал.