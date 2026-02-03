"Теперь это мой второй дом": Алена Остапенко призналась, что купила квартиру в Дубае

«Атмосфера на корте была отличной. В целом я чувствую себя здесь как дома, потому что недавно приобрела квартиру в Дубае. Это прекрасная страна», — сказала латвийская теннисистка после победы в первом круге турнира WTA Abu Dhabi Open над Оксаной Селехметьевой (5–7, 7–6, 6–2).