Испанский теннисист выиграл открытый чемпионат Австралии, совершив историческое достижение
Испанский теннисист Карлос Алькарас в воскресенье одержал победу на открытом чемпионате Австралии, в 22 года став самым молодым теннисистом в истории, выигравшим все четыре турнира серии "Большого шлема".
Первая ракетка мира Алькарас в финале со счетом 2–6, 6–2, 6–3, 7–5 обыграл титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича, который в рейтинге ATP занимает пятое место.
Для Алькараса это был первый финал открытого чемпионата Австралии в карьере. Он также стал самым молодым теннисистом, которому удалось победить на всех четырех турнирах серии "Большого шлема". Ранее он дважды выигрывал открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир, а также побеждал на US Open.
В свою очередь, Джокович сыграл в финале Australian Open в одиннадцатый раз в карьере. Во всех предыдущих десяти финалах он неизменно становился победителем открытого чемпионата Австралии.
Открытый чемпионат Австралии является первым турниром серии "Большого шлема" в сезоне. В прошлом году в мужском одиночном разряде Синнер в финале со счетом 6–3, 7–6 (7:4), 6–3 обыграл Александра Зверева из Германии.