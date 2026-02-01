Испанский теннисист выиграл открытый чемпионат Австралии, совершив историческое достижение

Для Алькараса это был первый финал открытого чемпионата Австралии в карьере. Он также стал самым молодым теннисистом, которому удалось победить на всех четырех турнирах серии "Большого шлема". Ранее он дважды выигрывал открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир, а также побеждал на US Open.