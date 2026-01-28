ВИДЕО: латвийский хоккеист Вилманис забил свой первый гол в НХЛ

Всего латвийский нападающий провел на льду восемь минут и три секунды, дважды бросал по воротам, применил пять силовых приемов, потерял шайбу два раза, выиграл единственное вбрасывание и завершил матч с лучшим в команде показателем полезности +2, разделив его с партнерами. Для Вилманиса это был девятый матч в NHL, и в этих играх он набрал два очка (1+1).