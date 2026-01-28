ВИДЕО: латвийский хоккеист Вилманис забил свой первый гол в НХЛ
Свой первый гол в матче Национальной хоккейной лиги забросил латвийский нападающий Сандис Вилманис, однако команда "Флорида Пантерз", за которую также выступает латвийский защитник Увис Балинскис, потерпела поражение.
«Пантерз» на своей площадке со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) уступили команде "Юта Маммот", прервав серию из трех побед.
Вилманис на третьей минуте второго периода мощным броском вблизи ворот сравнял счет 1:1 и был признан второй звездой матча.
Всего латвийский нападающий провел на льду восемь минут и три секунды, дважды бросал по воротам, применил пять силовых приемов, потерял шайбу два раза, выиграл единственное вбрасывание и завершил матч с лучшим в команде показателем полезности +2, разделив его с партнерами. Для Вилманиса это был девятый матч в NHL, и в этих играх он набрал два очка (1+1).
Балинскис провел на льду 20 минут и 55 секунд, из которых четыре минуты и 21 секунду играл в большинстве. Защитник дважды бросал по воротам, применил три силовых приема, потерял одну шайбу, дважды перехватил передачи, а его показатель полезности составил −1.
В составе хозяев шайбы также забросили Коул Швинд и Картер Верхеги, а у клуба из Юты точными бросками отметились Ник Шмалц, Шон Дерзи, Михаил Сергачев и Баррет Хейтон.
«Пантерз» в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками после 52 матчей занимают девятое место и следующий матч проведут в ночь на пятницу по латвийскому времени, когда в гостях встретятся с хоккеистами "Сент-Луис Блюз".