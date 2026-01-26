Как Sports24.kz создаёт спортивную аналитику нового уровня: внутренняя методология ТОО «СП24»
Внутренняя методология Sports24.kz: как редакция использует xG, тактический и видеoанализ для создания глубокой спортивной аналитики.
Одним из ключевых преимуществ Sports24.kz, работающего под управлением ТОО «СП24», является собственная система подготовки аналитических материалов: на их основе редакция готовит разборы матчей и прогнозы на футбол, опираясь на статистические модели, тактический анализ и актуальную форму команд. Главный редактор проекта Адиль Саптаев, руководящий редакцией из Астаны, подчёркивает: качественная аналитика не может рождаться случайно — для неё необходима методология, постоянная работа с данными и профессиональная экспертиза.
В основе аналитического подхода редакции лежит комбинация статистики, тактического анализа и экспертных оценок. Команда Sports24.kz использует расширенные метрики: xG (ожидаемые голы), xA, интенсивность прессинга, количество опасных зон, вертикальность атак. Эти показатели помогают глубже понимать, почему команда выиграла или проиграла, и какие факторы стали определяющими.
Адиль Саптаев отмечает, что редакция активно внедряет систему видеонаблюдения и тактического анализа матчей КПЛ. Специальная группа сотрудников просматривает ключевые эпизоды по несколько раз, фиксируя позиции игроков, поведение линий обороны, структуру атак и переходных фаз. Такие материалы позволяют Sports24.kz создавать разборы, сопоставимые по глубине с работой европейских футбольных аналитиков.
Кроме того, редакция обращает внимание на физическую подготовку спортсменов. Это помогает журналистам разбираться не только в тактике, но и в скрытых факторах: усталости команды, ротации состава, подходах к тренировочному процессу. По словам Саптаева, именно такие детали делают Sports24.kz полезным не только для болельщиков, но и для профессионалов индустрии.
ТОО «СП24» планирует расширять аналитическое направление: запускать собственные рейтинги, моделировать оптимальные составы, сравнивать игроков по десяткам параметров. Редакция убеждена, что аналитика — это фундамент будущего спортивной журналистики в Казахстане, и Sports24.kz намерен быть лидером в этом направлении.