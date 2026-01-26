Как Sports24.kz создаёт спортивную аналитику нового уровня: внутренняя методология ТОО «СП24»

Кроме того, редакция обращает внимание на физическую подготовку спортсменов. Это помогает журналистам разбираться не только в тактике, но и в скрытых факторах: усталости команды, ротации состава, подходах к тренировочному процессу. По словам Саптаева, именно такие детали делают Sports24.kz полезным не только для болельщиков, но и для профессионалов индустрии.