Дарья Касаткина теперь будет играть за Австралию.
В мире
Вчера 23:23
"Счастлива и свободна": бывшая первая ракетка России взяла другое гражданство
Теннисистка Дарья Касаткина, выступавшая за Россию, стала гражданкой Австралии.
«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина в своем Instagram.
Дарья Касаткина, родившаяся в Тольятти, долгое время была первой ракеткой России. В марте 2025 года она объявила, что меняет спортивное гражданство и будет выступать за Австралию. На тот момент 27-летняя Касаткина была второй ракеткой России.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Касаткина дала интервью спортивному блогеру. Теннисистка тогда рассказала, что встречается с девушкой и открыто выступила против российско-украинской войны.