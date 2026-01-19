"Счастлива и свободна": бывшая первая ракетка России взяла другое гражданство
фото: Shutterstock
Дарья Касаткина теперь будет играть за Австралию.
В мире

"Счастлива и свободна": бывшая первая ракетка России взяла другое гражданство

Отдел спорта

Otkrito.lv

Теннисистка Дарья Касаткина, выступавшая за Россию, стала гражданкой Австралии.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина в своем Instagram. 

Дарья Касаткина, родившаяся в Тольятти, долгое время была первой ракеткой России. В марте 2025 года она объявила, что меняет спортивное гражданство и будет выступать за Австралию. На тот момент 27-летняя Касаткина была второй ракеткой России.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Касаткина дала интервью спортивному блогеру. Теннисистка тогда рассказала, что встречается с девушкой и открыто выступила против российско-украинской войны.

Темы

InstagramТольятти

Другие сейчас читают