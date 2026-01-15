ФОТО: в Доме Рижского латышского общества в последний путь проводили легенду баскетбола Ульяну Семенову

Выступая за сборную Советского Союза, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году она первой среди европеек была принята в Зал славы баскетбола в Спрингфилде, в 1999 году — в Зал славы женского баскетбола, в 2007 году — в Зал славы ФИБА.