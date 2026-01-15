В последний путь проводили легенду баскетбола Ульяну Семенову (15.01.2025)
ФОТО: в Доме Рижского латышского общества в последний путь проводили легенду баскетбола Ульяну Семенову
Сегодня в Риге состоялась церемония прощания с легендой латвийского и мирового баскетбола Ульяной Семеновой. Она ушла из жизни 8 января в возрасте 73 лет.
Публичное прощание с Семеновой прошло в Большом зале Дома Рижского латышского общества, после чего она была похоронена на Рижском Первом лесном кладбище.
С 1968 по 1987 год Ульяна Семенова была лидером рижской команды ТТТ и сборной Латвии — одиннадцатикратной обладательницей Кубка европейских чемпионов и Кубка Европы Лилианы Ронкетти, четырехкратной чемпионкой Спартакиады народов.
Легендарная баскетболистка Ульяна Семенова
Выступая за сборную Советского Союза, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году она первой среди европеек была принята в Зал славы баскетбола в Спрингфилде, в 1999 году — в Зал славы женского баскетбола, в 2007 году — в Зал славы ФИБА.
После завершения спортивной карьеры Семенова создала и на протяжении многих лет возглавляла Социальный фонд латвийских олимпийцев, организуя различные виды помощи ветеранам спорта.
Ульяна Семенова родилась 9 марта 1952 года и детство провела в доме родителей в поселке Медуми Даугавпилсского района.