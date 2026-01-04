Горнолыжница Германе на Кубке мира в Словении завоевала самое высокое в истории Латвии место
Латвийская спортсменка Дженифера Германе в воскресенье в Словении на этапе Кубок мира по горнолыжному спорту в соревнованиях по слалому заняла седьмое место, установив новый рекорд независимой Латвии.
Победу по сумме двух заездов одержала швейцарка Камилла Раст, которая была быстрейшей на обеих трассах и финишировала с результатом 1 минута 40,20 секунды. Она на 0,14 секунды опередила американку Микаэлу Шифрин, победившую в пяти предыдущих слаломных гонках, а соотечественница победительницы Венди Холденер уступила 1,83 секунды и замкнула тройку призеров.
Германе во втором заезде показала четвертый результат и по сумме двух попыток проиграла победительнице 2,56 секунды.
Занятое Германе седьмое место стало новым рекордом независимой Латвии в горнолыжном спорте. Выше на этапах Кубка мира в советское время поднималась лишь мать спортсменки — Улла Лодзиня, которая однажды заняла четвертое место.
После шести слаломных этапов в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине лидирует Шифрин с 580 очками, на втором месте с 362 очками идет Раст, а 116 очков дают Германе десятое место.
В сезоне 2024/2025 Германе трижды занимала восьмое место в слаломе на этапах Кубка мира, а в финальных соревнованиях стала 14-й. В начале 2024 года Германе также стала чемпионкой мира среди юниоров в слаломе.