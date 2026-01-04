Горнолыжница Германе на Кубке мира в Словении завоевала самое высокое в истории Латвии место

Победу по сумме двух заездов одержала швейцарка Камилла Раст, которая была быстрейшей на обеих трассах и финишировала с результатом 1 минута 40,20 секунды. Она на 0,14 секунды опередила американку Микаэлу Шифрин, победившую в пяти предыдущих слаломных гонках, а соотечественница победительницы Венди Холденер уступила 1,83 секунды и замкнула тройку призеров.