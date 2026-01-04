Латвийские саночники на этапе Кубка мира в Сигулде заняли второе место в командной эстафете
Латвийские саночники в воскресенье в Сигулде в завершении четвертого этапа Кубка мира по санному спорту завоевали второе место в командной эстафете.
В составе сборной Латвии выступали Элина Иева Бота, Эдуардс Шевиц-Микелшевицс и Лукасс Крастс, Кристерс Апарйодс, а также Марта Робежниеце и Кития Богданова.
Победу одержали саночники Австрии, которые финишировали с результатом 3 минуты 1,215 секунды. Латвийская команда уступила австрийцам 0,295 секунды, а сборная США проиграла 0,428 секунды и заняла третье место. Четвертое и пятое места заняли соответственно Польша и Украина.
Из восьми команд до финиша добрались пять: сборные Китая и Германии не финишировали, а итальянская команда была дисквалифицирована.
В командной эстафете в этом сезоне среди восьми сборных Латвия ранее занимала третье и четвертое места.
Пятый этап Кубка мира в январе пройдет в Винтерберге, где завершится олимпийская квалификация. На первом из двух этапов на еще одной немецкой трассе в Оберхофе также будут разыграны медали чемпионата Европы, а в начале февраля спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в Милане – Кортина-д’Ампеццо.