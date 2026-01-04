Латвийские саночники на этапе Кубка мира в Сигулде заняли второе место в командной эстафете

Пятый этап Кубка мира в январе пройдет в Винтерберге, где завершится олимпийская квалификация. На первом из двух этапов на еще одной немецкой трассе в Оберхофе также будут разыграны медали чемпионата Европы, а в начале февраля спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в Милане – Кортина-д’Ампеццо.

