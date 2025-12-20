Все страны Балтии обеспокоены рекомендациями МОК вернуть на соревнования спортсменов из РФ и Беларуси
Олимпийские комитеты Латвии, Эстонии и Литвы выразили обеспокоенность рекомендациями МОК допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям с национальной символикой и призвали сохранить действующие ограничения.
Олимпийские комитеты Латвии, Эстонии и Литвы направили совместное письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, выразив обеспокоенность рекомендациями МОК разрешить молодым спортсменам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях с национальной символикой, сообщает Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).
Как уже сообщалось, на прошлой неделе МОК объявил рекомендации разрешить возвращение на соревнования молодежных команд и представителей индивидуальных видов спорта из стран-агрессоров — России и Беларуси — с использованием их государственной символики.
Несмотря на рекомендации МОК, окончательное решение остается за спортивными федерациями, при этом рекомендации касаются только молодежных команд, тогда как ранее введенные ограничения для всех взрослых команд и представителей индивидуальных видов спорта сохраняются.
ЛОК отмечает, что обеспокоенность вызвали рекомендации, в которых МОК указал, что у спортсменов есть «основное право на доступ к спорту во всем мире и участие в соревнованиях без политического вмешательства или давления со стороны государственных институтов».
Подтверждая свою полную приверженность олимпийскому движению и его миссии вдохновлять молодежь с помощью спорта, олимпийские комитеты стран Балтии подчеркивают, что «доверие к олимпийскому движению тесно связано с последовательной защитой мира, человеческого достоинства и соблюдения международного права».
Олимпийские комитеты стран Балтии указывают, что политическая нейтральность ни в коем случае не должна подменять собой моральную ответственность.
Также в письме балтийские комитеты призвали МОК сохранить и строго применять действующие ограничения, запрещающие спортсменам из России и Беларуси выступать с государственной символикой, гарантировать защиту тем, кто откажется соревноваться с представителями стран-агрессоров, а также уделять более пристальное внимание нейтральным спортсменам и процедуре получения этого статуса.