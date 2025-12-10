Латвийская футбольная сборная U-19 отказалась играть с Беларусью в квалификации чемпионата Европы
Закон запретил сборной Латвии играть с отдельными командами.


Латвийская футбольная сборная U-19 в среду была распределена в одну группу с Беларусью в квалификации чемпионата Европы 2027 года, однако играть с ней не будет. Об этом заявила Латвийская футбольная федерация (Latvijas Futbola federācija - LFF).

Латвийским футболистам в квалификации ЧЕ в лиге B также предстоят игры со сверстниками из Словакии и Сан-Марино.

Как в среду заявила LFF в своём аккаунте в социальной сети X, против сборной Беларуси латвийские футболисты играть не будут и смирятся с техническим поражением 0:3.

В заявлении федерации говорится: "Беларусь благосклонно позволяет русским оккупантам атаковать Украину, а УЕФА будет наказывать Латвию. Вот настолько все перевёрнуто".

В латвийском Спортивном законе указано, что латвийским командам запрещено играть против сборных России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Тем временем в элитном раунде чемпионата Европы следующего года латвийская сборная U-19 вытянула жребий в подгруппу с Бельгией, Чехией и Данией.

Кроме того, молодёжная сборная Латвии U-17, обеспечившая себе участие в финальном турнире чемпионата Европы 2027 года в Риге и Елгаве, всё равно примет участие в квалификации и встретится со сверстниками из Бельгии, Хорватии и Косово.

