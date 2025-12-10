Латвийская футбольная сборная U-19 отказалась играть с Беларусью в квалификации чемпионата Европы

Кроме того, молодёжная сборная Латвии U-17, обеспечившая себе участие в финальном турнире чемпионата Европы 2027 года в Риге и Елгаве, всё равно примет участие в квалификации и встретится со сверстниками из Бельгии, Хорватии и Косово.