Латвийская футбольная сборная U-19 отказалась играть с Беларусью в квалификации чемпионата Европы
Латвийская футбольная сборная U-19 в среду была распределена в одну группу с Беларусью в квалификации чемпионата Европы 2027 года, однако играть с ней не будет. Об этом заявила Латвийская футбольная федерация (Latvijas Futbola federācija - LFF).
Латвийским футболистам в квалификации ЧЕ в лиге B также предстоят игры со сверстниками из Словакии и Сан-Марино.
Как в среду заявила LFF в своём аккаунте в социальной сети X, против сборной Беларуси латвийские футболисты играть не будут и смирятся с техническим поражением 0:3.
В заявлении федерации говорится: "Беларусь благосклонно позволяет русским оккупантам атаковать Украину, а УЕФА будет наказывать Латвию. Вот настолько все перевёрнуто".
Tas nozīmē, ka Latvijai U-19 (izcili rezultāti 4 gadu posmā šai vecuma grupā) būs jāsāk turnīrs ar tehnisko zaudējumu 0:3.— LV_futbols (@LV_futbols) December 10, 2025
Baltkrievija vēlīgi ļauj krievu okupantiem uzbrukt Ukrainai, bet UEFA sodīs Latviju. Tieši tik ačgārni. https://t.co/OC1fUljnRF
В латвийском Спортивном законе указано, что латвийским командам запрещено играть против сборных России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.
Тем временем в элитном раунде чемпионата Европы следующего года латвийская сборная U-19 вытянула жребий в подгруппу с Бельгией, Чехией и Данией.
Кроме того, молодёжная сборная Латвии U-17, обеспечившая себе участие в финальном турнире чемпионата Европы 2027 года в Риге и Елгаве, всё равно примет участие в квалификации и встретится со сверстниками из Бельгии, Хорватии и Косово.