"Маленький герой из Латвии" - незрячий Михаил трогает мир своей невероятной победой
В социальных сетях широкое признание получил вдохновляющий рассказ о Михаиле – незрячем мальчике из Латвии, который однажды решил попробовать заняться джиу-джитсу и теперь поражает весь мир своими успехами.
После невероятной победы на чемпионате мира в Абу-Даби о Михаиле узнали как спортивные профессионалы, так и широкая общественность за пределами Латвии.
Пользователи социальных сетей отмечают, что Михаил может стать источником вдохновения и примером для многих молодых людей с подобными ограничениями здоровья, доказывая, что спорт открыт для каждого.
"Это Михаил — незрячий парень из Латвии, который однажды попробовал джиу-джитсу и теперь покоряет мир. После его невероятной победы на чемпионате мира в Абу-Даби о нём узнали во всём мире. И теперь этот парень может изменить мир для многих таких же молодых людей с ограничениями и открыть им путь в спорт. Делитесь этим видео, комментируйте и поддерживайте нашего маленького героя из Латвии", – призывают авторы публикации.
В комментариях люди восхваляют решимость Михаила, его смелость и способность доказать, что нет ничего невозможного.