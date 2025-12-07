Сегодня Домская площадь наполнится Санта-Клаусами.
Сегодня 09:42
Благотворительный забег Санта-Клаусов в Риге в воскресенье соберет средства для детской медицины
Сегодня в Риге, на Домской площади, в восемнадцатый раз стартует благотворительный забег Santa Fun Run, сообщила член правления фонда Ronald McDonald House Charities Latvija (RMHC) Гуна Цауне. Начало забега - в 15.00.
Цель мероприятия заключается в том, чтобы объединить спорт, праздничное настроение и благотворительность, чтобы поддержать систему здравоохранения детей в Латвии. Участники забега примут участие, нарядившись в костюмы Санта-Клаусов. Маршрут забега предназначен как для детей и взрослых, так и для четвероногих друзей.
Плата за участие и собранные пожертвования будут направлены на программу RMHC "Детский мобильный центр здравоохранения", который бесплатно обеспечивает медицинские консультации специалистов для детей, особенно в регионах, где доступ к врачам ограничен.
