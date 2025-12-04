Названо место проведения женского чемпионата Европы по футболу в 2029 году
Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2029 года пройдет в Германии, сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В борьбе за право провести турнир Германия одержала победу над заявками Польши и совместной заявкой Швеции и Дании. Для Германии это будет уже третий раз, когда она принимает эти соревнования.
"У нас большие стадионы, и я уверен, что мы их заполним", - заявил президент Германского футбольного союза Беpнд Нейендорф.
Соревнования пройдут на восьми стадионах, включая мюнхенскую Allianz Arena вместимостью 70 000 зрителей, дортмундский Westfalenstadion на 66 000 мест и еще пяти стадионах вместимостью от 45 000 до 54 000 зрителей.
В своей заявке Германия подчеркнула своё расположение в Центральной Европе и хорошо развитый общественный транспорт.
В 2025 году в Швейцарии чемпионский титул во второй раз подряд завоевала Англия, которая в дополнительное время победила Испанию со счётом 3:1, а Германия и Италия проиграли полуфинальные матчи, разделив третье место.