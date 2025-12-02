Такой мини-футбол нам не нужен: в Риге конфликт игроков перерос в драку и нападение зрителя
Инцидент на чемпионате Риги по мини-футболу вышел за рамки спортивной борьбы: после драки игроков "Vangaži/Ropažu SC" и "OB Serviss" на поле выбежал посторонний мужчина и ударил футболиста.
Чемпионат Риги по мини-футболу омрачил некрасивый инцидент — в разгар игры кулаками размахивали игроки команд «Vangaži/Ropažu SC» и «OB Serviss». Однако на этом все не закончилось — в стычку вмешался и какой-то мужчина, сидевший на скамейке. Как свидетельствует опубликованное Рижской футбольной федерацией видео, конфликт разгорелся после того, как игрок «Vangaži/Ropažu SC» Сергей Усов нанес открытый удар по лицу игрока команды соперников Владислава Эйдмита. Сначала судья попытался остановить конфликт, но ему это не удалось, и для усмирения горячих игроков пришлось подключиться остальным членам команды.
Однако на этом история не закончилась. Через мгновение в конфликт вмешался мужчина спортивного телосложения, сидевший в стороне. Он выбежал на игровое поле и нанес удар по голове игрока «OB Serviss» Алексея Крюковича. После удара спортсмен упал на землю и схватился за лицо. После инцидента оба игрока, участвовавшие в драке, были удалены с поля, а игра продолжилась, и со счётом 11:4 победу одержал «OB Serviss».
Президент Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) Вадим Ляшенко резко осудил драку. «Категорически осуждаю случившийся хулиганский инцидент. Дело сейчас рассматривается, и в ближайшие дни мы сообщим о принятых решениях. Параллельно готовится заявление в Государственную полицию для дальнейшего расследования. Таким людям не место в футболе!» — указал Ляшенко в соцсети X.