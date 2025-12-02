Такой мини-футбол нам не нужен: в Риге конфликт игроков перерос в драку и нападение зрителя

Чемпионат Риги по мини-футболу омрачил некрасивый инцидент — в разгар игры кулаками размахивали игроки команд «Vangaži/Ropažu SC» и «OB Serviss». Однако на этом все не закончилось — в стычку вмешался и какой-то мужчина, сидевший на скамейке. Как свидетельствует опубликованное Рижской футбольной федерацией видео, конфликт разгорелся после того, как игрок «Vangaži/Ropažu SC» Сергей Усов нанес открытый удар по лицу игрока команды соперников Владислава Эйдмита. Сначала судья попытался остановить конфликт, но ему это не удалось, и для усмирения горячих игроков пришлось подключиться остальным членам команды.