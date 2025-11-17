Латвийские футболисты завершили отборочный цикл чемпионата мира поражением от Сербии
Мужская футбольная сборная Латвии в последнем матче отборочного турнира Чемпионата мира 2026 года в гостях проиграла Сербии со счетом 1:2 (1:0).
За сборную Латвии гол забил Владислав Гутковскис, у соперников отличились Александр Катай и Александр Станкович.
В группе K после восьми игр Англия набрала максимально возможные 24 очка и получила путевку в финальный турнир Чемпионата мира, Албания набрала 14 очков и сыграет в плей-офф, Сербия набрала 13 очков, Латвия — пять, а Андорра — одно.
Сборная Латвии в мировом рейтинге сейчас занимает 137-е место, Сербия находится на 36-м.
В финальный турнир чемпионата мира от Европы квалифицируются 16 сборных — 12 победителей групп, а в плей-офф сыграют 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучшие победительницы групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, которые окажутся вне первой двойки в своих отборочных группах.
Финальный турнир чемпионата мира с участием 48 команд пройдет в Канаде, Мексике и США в июне и июле 2026 года.