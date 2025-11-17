Латвийские футболисты завершили отборочный цикл чемпионата мира поражением от Сербии

В финальный турнир чемпионата мира от Европы квалифицируются 16 сборных — 12 победителей групп, а в плей-офф сыграют 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучшие победительницы групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, которые окажутся вне первой двойки в своих отборочных группах.