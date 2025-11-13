"Разве война закончилась?" Латвийский спортсмен назвал безумием разрешение саночникам из РФ участвовать в соревнованиях
Пока украинским спортсменам приходится защищать свою страну на войне, участие россиян в соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Милане — Кортина д’Ампеццо, невозможно, подчеркнул в разговоре с агентством LETA член сборной Латвии по санному спорту Кристерс Апарйодс.
Решение Спортивного арбитражного суда открыло возможность для российских саночников участвовать в соревнованиях как нейтральные спортсмены, в том числе на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде.
«Участие россиян в соревнованиях — абсурд в то время, когда продолжаются боевые действия. Что вдруг изменилось и почему россиянам позволили стартовать именно сейчас? Разве война закончилась?», - объясняет свою позицию Апарйодс.
«Во время российской агрессии такое решение, на мой взгляд, безумие, потому что невозможно спрятаться под вывеской нейтральности. Я видел, что некоторые из них поддерживали всё происходящее в своей стране. Не будем наивными — они вовлечены в этот процесс и знают, что происходит. Такое решение, по моему мнению, неприемлемо».
Апарйодс подчёркивает, что даже если бы русские и белорусские спортсмены действительно были нейтральными, большая часть российских спортсменов финансируется из государственного бюджета России, а эти деньги никак нельзя назвать нейтральными.
«В нашем виде спорта это к украинским спортсменам напрямую не относится, но в других видах спорта наверняка есть украинские спортсмены, которые хотели бы участвовать в соревнованиях, однако им приходится защищать свою страну от российского вторжения. Почему в такой ситуации было бы справедливо допускать к старту российских спортсменов?» - объясняет латвийский саночник.