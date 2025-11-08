12-летняя латвийская шахматистка стала чемпионкой Европы среди юниоров

В последний раз представительница Латвии становилась чемпионкой Европы в 2023 году, когда Агнеса Степания Тер-Аветисян победила в возрастной группе до 16 лет. Тогда она прервала долгую серию без медалей на европейских чемпионатах: до этого последняя награда для Латвии была завоёвана в 2000 году, когда Илзе Берзиня получила бронзу среди девушек до 16 лет. Последний титул чемпионки Европы до этого достался Латвии в 1999 году — его завоевала Дана Рейзниеце в группе до 18 лет.