ВИДЕО: дуэль латвийских вратарей в матче чемпионата НХЛ закончилась буллитами
Вратари Элвис Мерзликинс и Артур Шилов выяснили отношения в матче Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» Мерзликина победил «Питтсбург Пингвинс» Шилова в серии послематчевых бросков.
Встреча в Питтсбурге с участием двух латвийских вратарей завершилась победой «Блю Джекетс» по буллитам со счётом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). Мерзликинс отразил 26 из 30 бросков, а Шилов — 37 из 41 и отметился результативной передачей.
В серии буллитов Шилов пропустил все три броска, тогда как Мерзликина переиграли дважды, но в решающий момент Евгений Малкин бросил мимо ворот. Предыдущий случай, когда два латвийских вратаря играли друг против друга в НХЛ, был зафиксирован в 2002 году, когда Петерис Скудра в составе «Ванкувер Кэнакс» обыграл Артура Ирбе, защищавшего ворота «Каролина Харрикейнс».
Победный буллит в исполнении Кирилла Марченко принес «Коламбусу» два очка. В основное время за гостей дубль оформил Дмитрий Воронков, по одной шайбе забросили Чарли Койл и Егор Чинахов. У «Пингвинс» отличились Райан Ши, Энтони Манта, Крис Летанг и Брайан Раст, причем Летанг и Раст во второй половине третьего периода сравняли счёт с 2:4 на 4:4.
«Пингвинс» с 13 очками в девяти матчах занимают третье место в Восточной конференции, тогда как «Блю Джекетс» с восемью очками в восьми играх находятся на 13-й позиции.
Тем временем Земгус Гиргенсонс после восстановления от травмы провёл свой первый матч сезона, а его «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Анахайм Дакс» со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). Гиргенсонс провёл на льду 12 минут 18 секунд, дважды бросил по воротам, применил три силовых приёма, потерял две шайбы, выиграл пять из девяти вбрасываний и завершил матч с показателем полезности минус один.