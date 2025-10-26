ВИДЕО: дуэль латвийских вратарей в матче чемпионата НХЛ закончилась буллитами

В серии буллитов Шилов пропустил все три броска, тогда как Мерзликина переиграли дважды, но в решающий момент Евгений Малкин бросил мимо ворот. Предыдущий случай, когда два латвийских вратаря играли друг против друга в НХЛ, был зафиксирован в 2002 году, когда Петерис Скудра в составе «Ванкувер Кэнакс» обыграл Артура Ирбе, защищавшего ворота «Каролина Харрикейнс».