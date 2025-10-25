Гудлевскис в свое время стал вторым вратарем из Латвии после Артура Ирбе, который был выбран на драфте НХЛ.
Вратарь сборной Латвии по хоккею получил травму и надолго оказался вне игры
Вратарю мужской сборной Латвии по хоккею Кристерсу Гудлевскису предстоит операция, после которой ему придется пропустить несколько месяцев, сообщил его клуб «Фиштаун Пингвинс» из Бремерхафена.
Команда из Бремерхафена сообщает, что латвийский хоккеист получил травму на тренировке, и в ближайшее время ему будет сделана операция.
Гудлевскис, дважды признанный лучшим вратарем высшей хоккейной лиги Германии (DEL), в этом сезоне в семи матчах отразил в среднем 92,1 процента бросков и пропустил 2,4 шайбы за игру.
«Фиштаун Пингвинс» с 21 очком после 13 матчей занимают шестое место в турнирной таблице DEL.