ВИДЕО: Порзиньгис успешно дебютировал за свою новую команду в чемпионате НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал 20 очков в первом матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), однако его команда «Атланта Хокс» потерпела поражение.
Новая команда Порзиньгиса, «Хокс», на своей площадке уступила клубу «Торонто Рэпторс» со счетом 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28).
В своем дебютном матче за «Хокс» Порзиньгис провел на площадке 25 минут и 34 секунды, за которые реализовал четыре из семи трехочковых бросков, один из пяти двухочковых и все шесть штрафных. На его счету также семь подборов, две результативные передачи, два блок-шота, две потери, четыре персональных фола, а показатель полезности составил -11.
Более результативными среди хозяев были Джейлен Джонсон и Трей Янг, набравшие по 22 очка. Еще 18 очков принес Оньека Оконгву, а 16 — Закари Ришаше.
В составе победителей самым результативным стал Роуэн Александр Барретт с 25 очками, 22 очка набрал Скотти Барнс, 21 — Грейди Дик, а 16 — Брэндон Ингрэм.
Следующую игру команда Порзиньгиса «Хокс» проведет в пятницу в гостях против «Орландо Мэджик».