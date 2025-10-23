ВИДЕО: Порзиньгис успешно дебютировал за свою новую команду в чемпионате НБА

В своем дебютном матче за «Хокс» Порзиньгис провел на площадке 25 минут и 34 секунды, за которые реализовал четыре из семи трехочковых бросков, один из пяти двухочковых и все шесть штрафных. На его счету также семь подборов, две результативные передачи, два блок-шота, две потери, четыре персональных фола, а показатель полезности составил -11.