Латвийский дуэт стал чемпионом мира U-21 по пляжному волейболу

Аузиньш и Фокеротс, посеянные на турнире под третьим номером, в финале со счетом 2:0 (21:19, 21:19) победили польскую пару Шимона Бету и Артема Бесараба, имевшую второй номер посева. Три года назад Фокеротс и Аузиньш стали чемпионами мира в возрастной группе до 19 лет.