Латвийский дуэт стал чемпионом мира U-21 по пляжному волейболу
Латвийский дуэт Густавс Аузиньш и Кристианс Фокеротс завоевал в Мексике золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.
Аузиньш и Фокеротс, посеянные на турнире под третьим номером, в финале со счетом 2:0 (21:19, 21:19) победили польскую пару Шимона Бету и Артема Бесараба, имевшую второй номер посева. Три года назад Фокеротс и Аузиньш стали чемпионами мира в возрастной группе до 19 лет.
Ранее в воскресенье латвийцы в полуфинале со счетом 2:0 (21:17, 21:19) обыграли первых сеяных хозяев турнира — Иньеса Лареса и Карлоса Эрреру.
Лива Эбере и Даниэла Константинова после поражения в четвертьфинале завершили соревнования, поделив пятое место.
Ранее сообщалось, что в основную сетку не смогли попасть Денева Шауберга и Резия Пушкундзе, а также Марцис Берзиньш и Эрнест Гутманис, проиграв соответственно в третьем и втором раундах квалификации. Шауберга и Пушкундзе заняли итоговое 33-е место, Берзиньш и Гутманис — 37-е.