ВИДЕО: Блюгерс вернулся в состав "Ванкувер Кэнакс" и помог команде выиграть матч чемпионата НХЛ
Латвийский нападающий Теодор Блюгерс в Чикаго вышел на лед после восстановления от травмы и помог своему клубу «Ванкувер Кэнакс» одержать победу в матче НХЛ.
«Кэнакс» выиграли у команды «Чикаго Блэкхокс» в серии послематчевых бросков со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0), прервав серию из двух поражений.
Блюгерс, вернувшись после травмы, провел на площадке 12 минут 57 секунд. Он провел три силовых приема, дважды заблокировал броски, выиграл четыре из 13 вбрасываний и закончил матч с показателем полезности -1.
Райан Донато и Тайлер Бертуччи вывели хозяев вперед 2:0, однако «Ванкувер» отыгрался благодаря точным броскам Джейка Дебраска и Макса Сассона. В четвертой серии послематчевых бросков победу «Кэнакс» принес точный бросок Брока Босера.
После пяти матчей «Кэнакс» с шестью очками занимают седьмое место в Западной конференции, тогда как «Блэкхокс» с шестью очками после шести игр идут девятыми.