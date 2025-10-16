Один из лучших хоккеистов Латвии из-за травмы надолго выбыл из строя

В нынешнем сезоне Балцерс провёл 14 матчей в чемпионате Швейцарии, забросил семь шайб и набрал 11 очков, являясь лучшим снайпером и вторым по результативности игроком «Лайонс». В Лиге чемпионов IIHF в шести встречах на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.