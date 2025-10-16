В своей команде Рудолфс Балцерс - лучший бомбардир.
Вчера 23:25
Один из лучших хоккеистов Латвии из-за травмы надолго выбыл из строя
Нападающий сборной Латвии по хоккею Рудолфс Балцерс из-за травмы не сможет играть как минимум два месяца, сообщил в четверг его клуб из Швейцарской национальной лиги (NL) — «Цюрих Лайонс».
Как сообщает команда, 28-летний Балцерс получил травму верхней части тела в последнем матче Лиги чемпионов Международной федерации хоккея (IIHF) против финской команды «Тампере Ильвес» и выбыл из строя на восемь–десять недель.
В нынешнем сезоне Балцерс провёл 14 матчей в чемпионате Швейцарии, забросил семь шайб и набрал 11 очков, являясь лучшим снайпером и вторым по результативности игроком «Лайонс». В Лиге чемпионов IIHF в шести встречах на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.
«Цюрих Лайонс» с 23 очками после 14 игр занимает седьмое место в турнирной таблице Национальной лиги.
В прошлом сезоне Балцерс помог «Лайонс» второй год подряд выиграть чемпионат Швейцарии и одержать победу в Лиге чемпионов IIHF.