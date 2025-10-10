ВИДЕО: в чемпионате НХЛ встретились две команды, в которых играют латвийские хоккеисты

Аболс провел на льду восемь минут и пять секунд, за это время применил один силовой прием, потерял шайбу, выиграл шесть из восьми вбрасываний и один раз бросил по воротам, завершив матч с показателем полезности минус один. Для «Пантерз» это была вторая игра сезона, и Балинкс вновь остался вне заявки.