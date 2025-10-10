ВИДЕО: в чемпионате НХЛ встретились две команды, в которых играют латвийские хоккеисты
Латвийский нападающий Родриго Аболс вместе с командой «Филадельфия Флайерс» потерпел поражение в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги.
«Флайерс» в гостях проиграли клубу «Флорида Пантерз» со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). В составе «Пантерз» на игру не был заявлен защитник Увис Янис Балинкис.
Аболс провел на льду восемь минут и пять секунд, за это время применил один силовой прием, потерял шайбу, выиграл шесть из восьми вбрасываний и один раз бросил по воротам, завершив матч с показателем полезности минус один. Для «Пантерз» это была вторая игра сезона, и Балинкс вновь остался вне заявки.
Счет был открыт на шестой минуте второго периода — после быстрой контратаки отличился центральный нападающий «Пантерз» Антон Лундел. За две минуты и двенадцать секунд до конца периода Ноа Кейтс подобрал отскочившую шайбу у ворот соперника и сравнял счет 1:1.
Победную шайбу «Пантерз» забросили на третьей минуте третьего периода: Брэд Маршан дальним броском отправил шайбу под перекладину. В этом эпизоде на льду также находился Аболс.
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 20 бросков, а его визави Даниэл Владдар справился с 32 из 34.
«Флорида Пантерз» входят в тройку команд Восточной конференции, начавших сезон с двух побед в двух матчах.