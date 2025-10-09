Лучший гандболист Латвии вернулся в состав сборной страны
Гандболист Дайнис Криштопанс вернулся в состав национальной сборной после нескольких циклов перерыва и поможет команде в отборочных матчах к чемпионату мира 2027 года, сообщает Латвийская федерация гандбола (LHF).
Первым серьёзным испытанием для мужской сборной Латвии под руководством нового тренерского штаба станут ноябрьские игры предварительного этапа отбора к чемпионату мира 2027 года против Люксембурга. Оба матча латвийская команда проведёт на выезде в первые два дня ноября.
Одним из самых заметных имён в списке кандидатов является Криштопанс, который в настоящее время выступает за немецкий клуб «Мельзунген» из Бундеслиги. LHF отмечает, что возвращение Криштопанса в состав сборной после паузы — значительное усиление команды и важный шаг для реализации видения нового тренерского штаба относительно развития сборной.
«На мой взгляд, сейчас это лучшие и физически готовые игроки, которые могут помочь команде. Я связался с Дайнисом, он согласился вернуться и помочь сборной. Это большое приобретение, ведь его опыт будет крайне ценным для нынешнего состава», — подчеркнул главный тренер Марготс Валковскис.
В расширенный список кандидатов включены 32 игрока, из которых 19 представляют ведущие латвийские клубы — Tenax (Добеле), ASK/MSĢ (Рига), Ogre» и Latgols (Лудза).
Ещё 13 кандидатов — латвийские гандболисты, выступающие за зарубежные клубы, среди них сыновья главного тренера сборной — братья Янис Павелс Валковскис и Леонардс Валковскис.
Первый сбор национальной команды под руководством Валковскиса пройдёт в конце октября в спортивном центре Добеле. Основная цель тренировочного сбора — сплочение команды под руководством нового тренерского штаба и укрепление качества игры перед предстоящими официальными матчами.
Из широкого списка кандидатов до конца октября будут отобраны 20 игроков, которые примут участие в тренировочном сборе в Добеле.