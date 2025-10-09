Лучший гандболист Латвии вернулся в состав сборной страны

«На мой взгляд, сейчас это лучшие и физически готовые игроки, которые могут помочь команде. Я связался с Дайнисом, он согласился вернуться и помочь сборной. Это большое приобретение, ведь его опыт будет крайне ценным для нынешнего состава», — подчеркнул главный тренер Марготс Валковскис.