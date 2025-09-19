Стало известно, сколько человек посетили игры чемпионата Европы по баскетболу в Риге
На проходившем в Риге чемпионате Европы по баскетболу средняя посещаемость матчей составила более 6000 зрителей. Об этом сообщил генеральный секретарь Латвийской баскетбольной ассоциации (LBA) Каспарс Ципрус.
«На трибунах 31 матча побывали 195 101 зритель, что немало, учитывая вместимость арены для баскетбольных игр», — сказал Ципрус.
Групповой этап собрал 95 831 зрителя, что больше, чем в 2015 году, когда в рижской группе также играла сборная Литвы. В среднем одну игру посещали почти 6300 человек.
Генсек LBA отметил, что во время плей-офф с 4 по 15 сентября в международный аэропорт Рига прибыло 66 чартерных и частных самолётов.
По словам Ципруса, чемпионат вызвал большой интерес за рубежом: «В Турции финалы смотрели примерно 18 миллионов зрителей, в Германии — около 5,5 миллиона», — сказал он, подчеркнув, что предстоит дождаться окончательных данных.
Средняя посещаемость игр была примерно такой, как планировалось, поскольку многое зависит от состава команд в плей-офф. «Это своего рода лотерея. Если бы Эстония выиграла у Португалии, зрителей было бы больше. То же самое, если бы Латвия не встретилась с Литвой уже в 1/8 финала», — пояснил он. В будущем LBA может подать заявку на проведение одного из чемпионатов Европы U-16.
Напомним, что чемпионами Европы стали баскетболисты Германии, которые в финале победили Турцию со счётом 88:83. Третье место заняла сборная Греции, выигравшая у Финляндии 92:89. Сборная Латвии после поражения в 1/8 финала завершила турнир на 12-м месте.