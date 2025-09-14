Сегодня в Риге будут разыграны медали чемпионата Европы по баскетболу
Сегодня в Риге будут определены победители чемпионата Европы по баскетболу: в финале встретятся мужские сборные Германии и Турции.
Матч за титул чемпиона начнётся в 21:00 на «Xiaomi Арене». В 17:00 за бронзовые награды сыграют Финляндия и Греция. Обе воскресные игры в прямом эфире покажет телеканал TV6.
В пятничных полуфиналах Германия обыграла Финляндию со счётом 98:86, а Турция разгромила Грецию — 94:68.
И Германия, и Турция до этого выиграли все восемь матчей турнира. После уверенной игры на групповом этапе действующие чемпионы мира — немцы — в 1/8 финала победили Португалию (85:58), а в четвертьфинале — Словению (99:91). Турция в плей-офф обыграла Швецию (85:79) и Польшу (91:77).
Германия в последний раз становилась чемпионом Европы в 1993 году на своей площадке и впервые с 2005 года сыграет в финале континентального первенства. Турция лишь однажды выходила в финал — в 2001 году дома, завоевав серебро.
Финны в 1/8 финала сотворили одну из главных сенсаций турнира, победив Сербию (92:86), а в четвертьфинале обыграли Грузию (93:79). Греция, потерпевшая только одно поражение на групповом этапе, затем в плей-офф победила Израиль (84:79) и Литву (87:76).
Последний раз греки боролись за медали в 2009 году, когда завоевали бронзу. Лучший результат Финляндии — шестое место, завоёванное дома в 1967 году.
Сборная Латвии после поражения в 1/8 финала завершила чемпионат Европы на 12-м месте.