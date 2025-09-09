Грузия в восторге от успехов своих баскетболистов на ЧЕ - в Ригу отправят самолеты с болельщиками
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство выделит почти миллион евро в виде финансовой премии национальной сборной по баскетболу за её историческое достижение на чемпионате Европы в Риге. Кроме того, власти организуют дополнительную доставку болельщиков на предстоящий в среду четвертьфинал против Финляндии.
В воскресенье, 7 сентября, впервые в истории страны сборная Грузии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, обыграв в Риге в 1/8 финала Францию со счётом 80:70. За право попасть в полуфинал 10 сентября грузинская команда сыграет с Финляндией, и для одной из этих сборных это станет первым в истории выходом в полуфинал.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что за выход в четвертьфинал сборная получит три миллиона грузинских лари, что составляет около 945 тысяч евро. Следует подчеркнуть, что речь идёт о сумме на всю команду, а не на каждого игрока или участника. Если разделить эту сумму на 15 членов команды — 12 баскетболистов и трёх тренеров, то каждый получил бы по 63 тысячи евро, однако в команде есть и обслуживающий персонал.
«Так как у нас исторический результат в баскетболе, хочу отметить это финансовым бонусом от правительства. Мы выделим три миллиона лари за этот успех и за каждую следующую победу на нынешнем EuroBasket», — отметил премьер-министр.
И это ещё не всё. Как стало известно порталу Jauns.lv, на завтрашний четвертьфинал ожидается наплыв грузинских болельщиков. Правительство организует несколько чартерных рейсов в столицу Латвии, чтобы доставить сюда фанатов на важнейший для страны матч. Судя по продаже билетов, на игру Финляндия – Грузия билетов ещё достаточно, но близок к аншлагу сегодняшний матч в 21:00 между Литвой и Грецией.
Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 14 сентября. После сегодняшних и завтрашних четвертьфиналов 12 сентября пройдут полуфиналы, а 14 сентября — матчи за медали.