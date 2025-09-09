Грузия в восторге от успехов своих баскетболистов на ЧЕ - в Ригу отправят самолеты с болельщиками

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что за выход в четвертьфинал сборная получит три миллиона грузинских лари, что составляет около 945 тысяч евро. Следует подчеркнуть, что речь идёт о сумме на всю команду, а не на каждого игрока или участника. Если разделить эту сумму на 15 членов команды — 12 баскетболистов и трёх тренеров, то каждый получил бы по 63 тысячи евро, однако в команде есть и обслуживающий персонал.