Организаторы обещают зрелище: в Риге готовятся к громкому бойцовскому шоу

В ходе вечера будет продемонстрирована разница в тактике и темпе трех видов боевых дисциплин. В программе запланированы несколько боев как с хорошо известными латвийскими спортсменами, так и с амбициозными новичками. На ринг выйдут Каспарс Камбала, Юрис Зундовскис, Райтис Хелманис, Раймондс Зепс, Томс Берзиньш, Алексс Волкович и многие другие. Организаторы обещают зрителям как поединки опытных спортсменов, так и возможность для молодых бойцов показать свои способности перед широкой аудиторией.