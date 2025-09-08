ВИДЕО: Алькарас выиграл у Синнера и во второй раз стал победителем US Open
Победителем последнего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США — стал испанец Карлос Алькарас, который в финале в четырех сетах обыграл лидера рейтинга, итальянца Янника Синнера.
22-летний Алькарас оказался сильнее со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, завоевав титул US Open во второй раз в карьере. Впервые он сделал это три года назад.
После завоевания своего шестого титула «Большого шлема» Алькарас также вернет себе первую строчку рейтинга ATP, которую с сентября 2023 года занимал Синнер.
Матч на центральном корте, названном в честь Артура Эша, посетил и президент США Дональд Трамп, прибытие которого задержало начало игры как минимум на 30 минут.
«Вернуть себе звание первой ракетки мира было одной из главных целей», — сказал после победы Алькарас, который в этом году уже обыгрывал Синнера в июне на открытом чемпионате Франции. Общая статистика личных встреч теперь составляет 10:5 в пользу испанца.
«Я старался играть как можно лучше, — отметил после поражения Синнер. — Но чувствовал, что сегодня он все делает лучше».
Алькарас и Синнер выиграли последние восемь турниров «Большого шлема», имея по четыре титула каждый.