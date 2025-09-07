ВИДЕО: Арина Соболенко второй год подряд побеждает на Открытом чемпионате США
Первая ракетка мира в женском теннисе, белоруска Арина Соболенко победила на Открытом чемпионате США, второй год подряд завоевав титул в этом турнире.
В финале Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову, занимающую девятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
У Соболенко теперь четыре титула Grand Slam на хардовых кортах — два она выиграла на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах. В этом сезоне она проиграла финалы двух первых турниров Grand Slam, а на Уимблдоне остановилась в полуфинале.
До нее последней теннисисткой, потерпевшей три поражения подряд в финалах Grand Slam, была бельгийка Жюстин Энен в 2006 году.
«После Открытого чемпионата Австралии я решила, что лучшее — просто забыть поражение и двигаться дальше, но то же самое повторилось и на French Open. Тогда я поняла, что необходимо оглянуться на эти финалы и извлечь уроки, потому что не хотела, чтобы это повторялось», — сказала Соболенко.
Теперь серия из двух поражений в финалах Grand Slam у Анисимовой, которая в решающем матче Уимблдона проиграла польке Иге Швентек, не взяв ни одного гейма.