ВИДЕО: Арина Соболенко второй год подряд побеждает на Открытом чемпионате США

«После Открытого чемпионата Австралии я решила, что лучшее — просто забыть поражение и двигаться дальше, но то же самое повторилось и на French Open. Тогда я поняла, что необходимо оглянуться на эти финалы и извлечь уроки, потому что не хотела, чтобы это повторялось», — сказала Соболенко.