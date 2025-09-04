Все билеты проданы: латвийский и литовский баскетбол скоро выяснят отношения в Риге

В финальном турнире чемпионата Европы 24 сборные, разделённые на четыре группы, в конце августа и начале сентября играют в Риге, Тампере, Катовице и Лимассоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который пройдёт в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей. В 1/8 финала встречаются команды групп A и B, а также C и D.