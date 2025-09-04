Все билеты проданы: латвийский и литовский баскетбол скоро выяснят отношения в Риге
К предстоящему в субботу матчу 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу против хозяйки турнира Латвии литовцам выделено 450 билетов, сообщает Литовская баскетбольная ассоциация (LK).
«Хотим сообщить, что после получения квоты в 450 билетов возможность их приобрести была предоставлена игрокам национальной сборной, сотрудникам, членам Литовской баскетбольной ассоциации, спонсорам и самым активным фанатским группам, которые постоянно сопровождают сборную», — говорится в сообщении LK.
В настоящее время на официальном сайте продажи билетов Eurobasket.bezrindas.lv указано, что все билеты на матч Латвии и Литвы распроданы.
Баскетбол объединяет: матч Латвии против Чехии
Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду в Риге в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Чехию.
Встреча сборных Латвии и Литвы за выход в четвертьфинал турнира состоится в субботу в Риге. Начало игры — в 18:30.
Сборная Литвы в среду в финском Тампере со счётом 74:71 обыграла национальную команду Швеции и заняла второе место в группе B, получив в первом раунде плей-офф право сыграть с командой Латвии.
В финальном турнире чемпионата Европы 24 сборные, разделённые на четыре группы, в конце августа и начале сентября играют в Риге, Тампере, Катовице и Лимассоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который пройдёт в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей. В 1/8 финала встречаются команды групп A и B, а также C и D.