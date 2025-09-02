Билеты на матч сборной Латвии по баскетболу в плей-офф ЧЕ распроданы с огромной скоростью
Оставшиеся билеты на матч сборной Латвии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу в Риге были распроданы сегодня примерно за четыре часа. Об этом сообщил менеджер по маркетингу финального турнира Калвис Ковалев.
В понедельник сборная Латвии обыграла Португалию со счётом 78:62, а Сербия победила Чехию — 82:60. Эти результаты обеспечили латвийским баскетболистам третье место в группе А и выход в плей-офф ещё до последнего матча в группе.
Латвийская баскетбольная ассоциация (LBS) во вторник предоставила приоритетное право покупки билетов тем болельщикам, которые заранее зарегистрировались на сайте 6speletajs.lv.
«Проданы все сидячие и стоячие места», — отметил Ковалев. После рассылки писем в полдень доступ к покупке билетов открывался постепенно, чтобы избежать перегрузки системы.
Около трети билетов на матч, в котором Латвия встретится в Риге в субботу в 18:30 со сборной, занявшей второе место в группе B, были реализованы заранее. Продажа билетов на игры чемпионата Европы началась ещё в начале апреля.
Финальный турнир чемпионата Европы проходит с конца августа до начала сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в раунд плей-офф, который пройдёт в Риге и определит обладателей медалей.