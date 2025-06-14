ВИДЕО: Артур Шилов отразил 51 бросок и помог своей команде начать финальную серию плей-офф AHL с победы
Латвийский вратарь Артур Шилов в первом матче финальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги (AHL), известной как розыгрыш Кубка Колдера, отразил 51 бросок и помог победе команды "Эбботсфорд Кэнакс" над "Шарлотт Чекерс", за которую выступает нападающий Сандис Вилманис.
"Кэнакс" в гостях одержали победу со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) во втором овертайме и повели в серии до четырех побед со счетом 1-0.
Победную шайбу на 91-й минуте игры в большинстве забросил Данила Климович, признанный первой звездой матча, а Шилов получил звание второй звезды. Вилманис один раз бросил по воротам соотечественника и завершил матч с положительным коэффициентом полезности +1.
Финальная серия будет продолжена в нечетные дни с перерывами в один день. Следующий матч состоится в воскресенье в Шарлотте. Затем два поединка пройдут в Эбботсфорде, где при необходимости состоится и пятая игра. Шестой и седьмой матчи запланированы в Шарлотте.
Шилов является одним из ключевых игроков "Кэнакс" в нынешнем розыгрыше Кубка Колдера. Латвийский вратарь провел 19 матчей, одержал 13 побед, в пяти из них сыграл "на ноль", в среднем пропускал 1,94 шайбы за игру и отразил 93,1% бросков.
Дебютант AHL Вилманис в этой серии Кубка Колдера провел девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
Последним латвийцем, выигравшим Кубок Колдера, был Каспарс Даугавиньш в 2011 году. Ранее эту трофей завоевывали также Артур Кулда (2008) и Райтис Ивананс (2004).