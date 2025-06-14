ВИДЕО: Артур Шилов отразил 51 бросок и помог своей команде начать финальную серию плей-офф AHL с победы

Финальная серия будет продолжена в нечетные дни с перерывами в один день. Следующий матч состоится в воскресенье в Шарлотте. Затем два поединка пройдут в Эбботсфорде, где при необходимости состоится и пятая игра. Шестой и седьмой матчи запланированы в Шарлотте.