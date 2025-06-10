В следующем сезоне Формулы-1 один этап заберут у Италии и один добавят Испании

Сезон 2026 года, как и прежде, откроет Гран-при Австралии в начале марта, а завершится этапом в Абу-Даби в начале декабря. В обновленном расписании Канадский Гран-при перенесен с начала июня на май и пройдет после Гран-при Майами, уступив свое привычное место Монако, после которого состоится мадридский этап. Кроме того, чемпионат 2026 года пополнится 11-й командой - Cadillac.