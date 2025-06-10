В следующем сезоне Формулы-1 один этап заберут у Италии и один добавят Испании
В 2026 году в Испании пройдут сразу два этапа Формулы-1. Об этом объявили во вторник организаторы соревнований.
К уже традиционной гонке в Барселоне добавится Гран-при Мадрида, который станет заключительным европейским этапом сезона и состоится с 11 по 13 сентября. Чемпионат сохранит 24 этапа, но в календаре на следующий год не будет Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в итальянской Имоле.
Сезон 2026 года, как и прежде, откроет Гран-при Австралии в начале марта, а завершится этапом в Абу-Даби в начале декабря. В обновленном расписании Канадский Гран-при перенесен с начала июня на май и пройдет после Гран-при Майами, уступив свое привычное место Монако, после которого состоится мадридский этап. Кроме того, чемпионат 2026 года пополнится 11-й командой - Cadillac.
"Предстоящий сезон Формулы-1 откроет новую важную главу в истории нашего спорта, - заявил во вторник после презентации календаря президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем. - Новый этап, новая команда, новые производители - все это знаменует эру инноваций и усиленной конкуренции".
Календарь чемпионата Формулы-1 2026 года
- 6-8 марта - Гран-при Австралии
- 13-15 марта - Гран-при Китая
- 27-29 марта - Гран-при Японии
- 10-12 апреля - Гран-при Бахрейна
- 17-19 апреля - Гран-при Саудовской Аравии
- 1-3 мая - Гран-при Майами
- 22-24 мая - Гран-при Канады
- 5-7 июня - Гран-при Монако
- 12-14 июня - Гран-при Барселоны
- 26-28 июня - Гран-при Австрии
- 3-5 июля - Гран-при Великобритании
- 17-19 июля - Гран-при Бельгии
- 24-26 июля - Гран-при Венгрии
- 21-23 августа - Гран-при Нидерландов
- 4-6 сентября - Гран-при Италии
- 11-13 сентября - Гран-при Мадрида
- 25-27 сентября - Гран-при Азербайджана
- 9-11 октября - Гран-при Сингапура
- 23-25 октября - Гран-при США
- 30 октября - 1 ноября - Гран-при Мексики
- 6-8 ноября - Гран-при Бразилии
- 19-21 ноября - Гран-при Лас-Вегаса
- 27-29 ноября - Гран-при Катара
- 4-6 декабря - Гран-при Абу-Даби