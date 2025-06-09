Один из лучших пляжных волейболистов Латвии Александр Самойлов объявил, что скоро проведет свой последний турнир

«Мы тогда одержали одну победу в борьбе за квоту Латвии, выиграли три отборочных матча, а в первой игре основного турнира встретились с будущими олимпийскими чемпионами 2012 года — Йонасом Рекерманом и Маркусом Дикманом, которые занимали первое место в мировом рейтинге, в то время как мы вообще не входили в рейтинг. Спустя 20 лет это будет мой последний турнир в BPT», — рассказал Самойлов.