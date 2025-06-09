Один из лучших пляжных волейболистов Латвии Александр Самойлов объявил, что скоро проведет свой последний турнир
Латвийский пляжный волейболист Александр Самойлов в июне в Польше проведет свой последний профессиональный турнир в рамках тура по пляжному волейболу (BPT).
Как сообщает Латвийская федерация волейбола, опытный 40-летний спортсмен завершит карьеру профессионала на турнире серии BPT Challenge в конце июня. Самойлов отметил, что решил сыграть свой последний турнир в польском городе Старе-Яблонки, поскольку именно там в 2005 году он вместе с Мартиньшем Плявиньшем дебютировал в BPT.
«Мы тогда одержали одну победу в борьбе за квоту Латвии, выиграли три отборочных матча, а в первой игре основного турнира встретились с будущими олимпийскими чемпионами 2012 года — Йонасом Рекерманом и Маркусом Дикманом, которые занимали первое место в мировом рейтинге, в то время как мы вообще не входили в рейтинг. Спустя 20 лет это будет мой последний турнир в BPT», — рассказал Самойлов.
Поскольку по очкам мирового рейтинга он не смог бы попасть на турнир Challenge в Старе-Яблонках, Самойлову удалось получить специальное приглашение от организаторов при поддержке Международной федерации волейбола.
«Трибуны там всегда были заполнены красно-бело-красными флагами и много поддержки. Думаю, у меня останутся хорошие воспоминания об этом месте, и это действительно подходящее место, чтобы завершить профессиональную карьеру», — сказал Самойлов, добавив, что не исключает участие в отдельных любительских соревнованиях.
В эти выходные Самойлов выступит в турнире серии Futures в Юрмале в паре с Густавом Аузиньшем. В рейтинге Pro Beach Tour наивысший уровень — турниры Elite 16, за ними следуют турниры Challenge и затем Futures