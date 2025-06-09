В финале Шилова ждут броски Сандиса Вилманиса.
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Сегодня 16:03
ВИДЕО: латвийский вратарь Артур Шилов помог своей команде выйти в финал плей-офф Американской хоккейной лиги
Вратарь сборной Латвии Артур Шилов помог своей команде "Кэнакс" из Эбботсфорда выйти в финал плей-офф Американской хоккейной лиги (AHL). В финале Шилова и его команду ждет противостояние с "Шарлотт Чекерс", за которую выступает латвийский нападающий Сандис Вилманис.
В шестом матче полуфинальной серии "Кэнакс" на своем льду одержали победу над "Тексас Старз" со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) и выиграли серию до четырех побед — 4-2.
Шилов отразил 23 из 25 бросков и был признан третьей звездой матча. В нынешнем розыгрыше Кубка Колдера латвийский голкипер провел 18 игр, в которых одержал 12 побед, пропуская в среднем по 1,94 шайбы за матч и отражая 93% бросков.
Сандис Вилманис и "Шарлотт Чекерс" вышли в финал, победив в полуфинале "Лаваль Рокет" с общим счетом 4-0.
Последним латвийцем, выигравшим Кубок Колдера, был Каспарс Даугавиньш в 2011 году. До него этот трофей также завоевывали Артур Кулда (в 2008 году) и Райтис Ивананс (в 2004 году).