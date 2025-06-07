Сборная Латвии по футболу сыграла вничью против команды Азербайджана в проверочном матче
Сборная Латвии по футболу в субботу в Риге сыграла вничью 0:0 (0:0) в товарищеском матче против Азербайджана.
В начале матча инициативой больше владели гости, однако у латвийцев первые моменты возникли во второй десятиминутке первого тайма после стандартов — опасность у ворот создали Марко Регжа и Денис Мельник.
Во втором тайме после травмы Пенкевица на поле вышел Мелнис, который сразу же после выхода пробил по воротам. В последние десять минут основного времени дебютом в сборной также отметился Глеб Жалейко.
В рейтинге ФИФА Латвия занимает 138-е место, а Азербайджан — 119-е. Сборную Азербайджана возглавляет португальский тренер Фернанду Сантуш. Предыдущая встреча команд состоялась в марте 2022 года на Мальте — тогда Латвия победила со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Гутковского.
Главный тренер Паоло Николато вызвал на сбор 25 игроков. Для четырех футболистов — Кристапа Грабовскиса, Бруно Мелниса, Глеба Жалейко и Кристерса Пенкевица — это первый вызов в национальную сборную.
Во вторник Латвия на стадионе "Сконто" проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Албании. Команда Латвии стартовала в квалификации с победы над Андоррой (1:0) и поражения от Англии (0:3).
В группе K Англия имеет шесть очков, по три — у Албании и Латвии. Андорра и Сербия, которая еще не провела ни одного матча, очков не набрали.