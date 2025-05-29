Сборная Латвии по футболу готовится к матчам против Азербайджана и Албании - в команду зачислены четыре новичка
В расширенный состав мужской сборной Латвии по футболу на товарищеский матч против Азербайджана и квалификационную игру к чемпионату мира против Албании включены четыре дебютанта, сообщает Латвийская футбольная федерация (LFF).
Сборная Латвии 7 июня проведет контрольную встречу с Азербайджаном на стадионе «Сконто» в Риге, а 10 июня на том же стадионе сыграет отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Албании.
Главный тренер Паоло Николато вызвал в команду 25 футболистов, среди которых впервые приглашены в основную сборную:Кристерс Грабовскис, Бруно Мелнис, Глеб Жалейко и Кристерс Пенкевиц.
«Как я уже говорил на своей первой пресс-конференции в Латвии, я хочу, чтобы в сборной действовал принцип "вращающейся двери". Двери в сборную открыты для тех, кто еще не был здесь, и нет гарантии места для тех, кто уже давно в команде. Это относится ко всем. Мы хотим ближе познакомиться с новыми игроками в рабочей обстановке и дать им шанс проявить себя. Эти футболисты хорошо показали себя в составе молодежной сборной и привлекли наше внимание еще в прошлом году. Я разговаривал с ними, и знаю, что для них большая честь надеть футболку сборной Латвии», — подчеркнул Николато.
Команда Латвии уже начала отборочный цикл чемпионата мира: в первом матче она одержала победу над Андоррой со счетом 1:0, а затем уступила Англии 0:3. В группе K Англия набрала шесть очков, по три очка у Албании и Латвии. Андорра и Сербия, которая еще не провела ни одной игры, пока остаются без очков.
Победители групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, не попавшие в первую двойку своей квалификационной группы, получат шанс на участие в стыковых матчах. Финальный турнир чемпионата мира состоится в июне и июле 2026 года в Канаде, Мексике и США.