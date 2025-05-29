Сборная Латвии по футболу готовится к матчам против Азербайджана и Албании - в команду зачислены четыре новичка

«Как я уже говорил на своей первой пресс-конференции в Латвии, я хочу, чтобы в сборной действовал принцип "вращающейся двери". Двери в сборную открыты для тех, кто еще не был здесь, и нет гарантии места для тех, кто уже давно в команде. Это относится ко всем. Мы хотим ближе познакомиться с новыми игроками в рабочей обстановке и дать им шанс проявить себя. Эти футболисты хорошо показали себя в составе молодежной сборной и привлекли наше внимание еще в прошлом году. Я разговаривал с ними, и знаю, что для них большая честь надеть футболку сборной Латвии», — подчеркнул Николато.